Путин ограничил митинги на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Указ вводит особый порядок проведения митингов и демонстраций в ряде регионов России: с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане, 25 мая — 25 июля 2018 года дополнительно к этим регионам в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях и республике Мордовия.

Массовые акции, не связанные со спортивными мероприятиями будут проводиться только там и тогда, где это определят местные власти по согласованию с ФСБ.

В городах, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, приезжие должны будут встать на учет в полиции в течение трех дней, а не как обычно в течение трех месяцев со дня приезда, пишет polit.ru.