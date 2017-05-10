Путин ограничил митинги на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Указ вводит особый порядок проведения митингов и демонстраций в ряде регионов России: с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане, 25 мая — 25 июля 2018 года дополнительно к этим регионам в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях и республике Мордовия.
Массовые акции, не связанные со спортивными мероприятиями будут проводиться только там и тогда, где это определят местные власти по согласованию с ФСБ.
В городах, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, приезжие должны будут встать на учет в полиции в течение трех дней, а не как обычно в течение трех месяцев со дня приезда, пишет polit.ru.
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