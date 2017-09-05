Путин осудил насилие против мусульман в Мьянме

"И президент Путин, и президент Ас-Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, оба лидера призвали власти Мьянмы "взять ситуацию под контроль как можно скорее".

Песков признал, что пока не готов оценивать заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова по поводу "геноцида мусульман" в Мьянме, передает "Лента.ру".

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле осведомлены о том, что российские мусульмане "весьма эмоционально" относятся к происходящему в Мьянме и делают на этот счет довольно радикальные заявления. "Но все-таки я еще не ознакомился с ними лично. Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку", — пояснил журналистам Песков.

Кадыров выложил в своем Instagram видео, в котором прокомментировал спецоперацию властей Мьянмы в населенном мусульманами штате. По словам главы Чечни, он выступит "против позиции России", если она "будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления" (имелись в виду мьянманские власти). "У меня есть свое видение, своя позиция", – пояснил чеченский лидер.

В Telegram-аккаунте Kadyrov_95 появилось заявление от имени чеченского лидера с благодарностью в адрес президента РФ за осуждение насилия против мусульман и призыва к властям Мьянмы взять ситуацию в стране под контроль. "Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить приказ любой сложности Верховного Главнокомандующего и отдать свою жизнь. А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме", — написано в телеграме.

Далее автор сообщения написал, что религия для него "всегда была и будет на первом месте", и боится он в жизни "только Аллаха", а все поступки совершает в соответствии "с нормами поведения истинного мусульманина".

Российские мусульмане действительно живо отреагировали на события в далекой буддистской стране. Ранее стало известно о задержании 17 человек у мьянманского посольства в Москве. По словам источника в правоохранительных органах столицы, все задержанные являются уроженцами республик Северного Кавказа, среди которых — две женщины. В связи с острой реакцией российских мусульман на события в Мьянме, возле дипломатического представительства этой страны дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвардии, пишет polit.ru.

Организаторы митинга в Грозном против "геноцида мусульман" в Мьянме (бывшая Бирма) заявили, что им удалось собрать на свою акцию 4 сентября более 1 млн человек, передает "Интерфакс".

Со сцены, которую смонтировали по этому случаю в центре города, выступил глава республики Рамзан Кадыров.

Глава ЧР Рамзан Кадыров утверждает, что в Мьянме по сути происходят этнические чистки, выражающиеся в зверских убийствах мусульман, включая детей. "Я и миллионы жителей десятков стран требуем от лидеров мировых держав навсегда остановить это кровопролитие. Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечности", — заявил чеченский лидер в своем выступлении перед участниками митинга.

В соцсетях активно обсуждают странную формулировку, использованную ведущим митинга для приветствия приехавших в Грозный мусульман из других регионов страны, — "гости из Российской Федерации".

Справка

Власти Мьянмы считают мусульманский народ рохинджа, компактно проживающий в штате Ракхайн, исламскими боевиками. Местная пресса именует его представителей "бенгальскими террористами". В столкновениях, возникших после начала спецоперации на территории штата, уже погибли около 400 человек, включая свыше 350 представителей рохинджа.

Основная религия в Мьянме — буддизм, а мусульмане-рохинджа являются пришельцами: по мнению историков, они переселились на территорию современного Ракхайна, когда страна была британской колонией. Местные жители-буддисты считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш, власти Мьянмы поддерживают эту позицию и отказывают рохинджа в гражданстве.