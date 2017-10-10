Путин отправил в отставку десятого губернатора

"Принять отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова по собственному желанию", — говорится в документе.

Президент РФ провёл рабочую встречу со Станиславом Воскресенским, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области.

Ранее Станислав Воскресенский занимал пост заместителя министра экономического развития.

В общей сложности в России за последние недели сменилось 10 руководителей регионов: Ивановской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской и Омской областей, Дагестана, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Приморского краев. В администрации президента отставки назвали абсолютно ожидаемым ротационным процессом. Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщал, что ротация в рядах глав регионов завершится к середине этой недели.