Путин ответил анекдотом на вопрос о своем будущем и допустил победу женщины в выборах президента

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" модератор Федор Лукьянов пообещал Путину не спрашивать его по поводу будущих выборов. Он заявил, что Путин "для западных стран превратился в консолидирующий и мобилизирующий "полюс зла". "Я даже не представляю, как они без вас справятся", — добавил он. На этот вопрос Путин ответил анекдотом, передает РБК.
"Я смотрю на Петра Авена и вспомнил бородатый анекдот. Нет, не Авена — у него все хорошо. Разорился олигарх. Приходит к жене и говорит: нам придется продать Mercedes и пересесть на "Ладу". Она отвечает: ну, ладно. Он говорит: придется продать особняк на Рублевке и переехать в обычную квартиру. Она: ну, ладно. Он спрашивает: но ты будешь меня любить? Она: буду любить… и скучать".
Зал посмеялся, а Путин больше не распространялся на эту тему.
В РБК вспомнили, что на форуме "Российская энергетическая неделя" на вопрос о будущем президентском сроке Путин тоже отшутился: "Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму "узи" и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?".
На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин также допустил, что следующим президентом может стать женщина. "У нас все возможно", — цитирует президента "Росбалт".
По словам Путина, перед будущим главой государства стоит задача сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной.
"Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения", — сказал Путин.
Он отметил, что "мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается".
Ранее стало известно, что теледива Ксения Собчак решила принять участие в выборах главы государства в 2018 году.
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