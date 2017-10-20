Путин ответил анекдотом на вопрос о своем будущем и допустил победу женщины в выборах президента

Сегодня, 08:22.
Политика

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" модератор Федор Лукьянов пообещал Путину не спрашивать его по поводу будущих выборов. Он заявил, что Путин "для западных стран превратился в консолидирующий и мобилизирующий "полюс зла". "Я даже не представляю, как они без вас справятся", — добавил он. На этот вопрос Путин ответил анекдотом, передает РБК.

Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Фото: kremlin.ru.

"Я смотрю на Петра Авена  и вспомнил бородатый анекдот. Нет, не Авена — у него все хорошо. Разорился олигарх. Приходит к жене и говорит: нам придется продать Mercedes и пересесть на "Ладу". Она отвечает: ну, ладно. Он говорит: придется продать особняк на Рублевке и переехать в обычную квартиру. Она: ну, ладно. Он спрашивает: но ты будешь меня любить? Она: буду любить… и скучать".

Зал посмеялся, а Путин больше не распространялся на эту тему.

В РБК вспомнили, что на форуме "Российская энергетическая неделя" на вопрос о будущем президентском сроке Путин тоже отшутился: "Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму "узи" и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?".

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин также допустил, что следующим президентом может стать женщина. "У нас все возможно", — цитирует президента "Росбалт".

Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Путина, перед будущим главой государства стоит задача сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной.

"Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения", — сказал Путин.

Он отметил, что "мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается".

Ранее стало известно, что теледива Ксения Собчак решила принять участие в выборах главы государства в 2018 году. 

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