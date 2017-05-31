Путин ответил на вопрос о выборах президента в 2018 году

Владимир Путин,

президент России:

Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской Конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом - повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и Конституцией.

Президент подчеркнул, что "все люди, которые имеют на это (выдвижение своих кандидатур) право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах".

политологи, привлекающиеся Кремлем к обсуждению предвыборной тематики, отмечают, что сценарий участия Путина предусматривается по умолчанию. Не исключена вероятность самостоятельного выдвижения Путина, ранее его кандидатуру выдвигала "Единая Россия". "Логика в этом есть. Зачем идти от структуры, чей рейтинг ниже, чем твой? Она будет его только занижать", — пояснял "Ведомостям" в конце мая источник, близкий к администрации президента.

О своих планах участвовать в президентских выборах-2018 уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный. Партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского.