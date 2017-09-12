Путин подарил россиянке путевку на всю семью в Сочи за 1,37 млн рублей из бюджета

Путевка в Сочи для жительницы Ижевска и ее семьи, которую ей лично вручил президент РФ Владимир Путин, обошлась в 1,37 миллиона рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.
Информацию о закупке у единственного поставщика (в документах не раскрывается) "услуг по санаторно-курортному лечению, организации транспортного обеспечения и осуществление культурной программы Вотинцевой А.Ю. и ее родственников (до четырех человек)" разместило Управделами президента РФ.
Трансфер до Сочи обошелся в 3,6 тысячи рублей, сама путевка стоила 1,3 миллиона рублей, прочие услуги в области развлечений и отдыха обошлись в 63,4 тысячи рублей. Указывается, что источник финансирования — федеральный бюджет, пишет bfm.ru.
В ходе "прямой линии" в июне Анастасия Вотинцева пожаловалась президенту, что ее дом в Ижевске признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Через несколько дней Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Ижевск и смог лично убедиться в непригодности этого дома для проживания. Президент поручил врио главы Удмуртии Александру Бречалову до конца года решить вопрос с переселением.
Путин вскоре приехал к женщине, поздравил ее с днем рождения и вручил путевку в Сочи на всю семью. Он также поручил властям Удмуртии до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Анастасии.
А в августе Владимир Путин встретился в резиденции "Бочаров Ручей" с Анастасией Вотинцевой и её сестрой Натальей Сурниной.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.