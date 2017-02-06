Президент РФ Владимир Путин подарил саратовской школьнице свой портрет с автографом.
Об этом было объявлено на совещании при главе Саратова Валерии Сараеве. Там же состоялась и церемония вручения, пишет агентство "Наша версия".
Сараев рассказал о том, что ученица одной из саратовских школ Виктория Титова написала письмо Владимиру Путину в конце 2016 года, в котором попросила прислать ей его портрет с автографом. "Президент откликнулся", — заявил глава Саратова и вручил школьнице портрет президента России.
Дата вручения пришлась на день рождения девочки, пишет znak.com. Также девочке была вручена мягкая игрушка.
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