Путин подарил саратовской школьнице свой портрет с автографом

Об этом было объявлено на совещании при главе Саратова Валерии Сараеве. Там же состоялась и церемония вручения, пишет агентство "Наша версия".

Сараев рассказал о том, что ученица одной из саратовских школ Виктория Титова написала письмо Владимиру Путину в конце 2016 года, в котором попросила прислать ей его портрет с автографом. "Президент откликнулся", — заявил глава Саратова и вручил школьнице портрет президента России.

Дата вручения пришлась на день рождения девочки, пишет znak.com. Также девочке была вручена мягкая игрушка.