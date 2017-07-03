Уволен глава "Почты России", получивший премию в 95 млн рублей

Врио гендиректора организации могут назначить уже 3 июля. По данным, растиражированным СМИ, и. о. может стать и первый зам Страшнова Ольга Осина, курирующая финансовые и административные вопросы. Она будет руководить "Почтой России" до назначения нового главы. "Было принято решение назначить и. о., и подготовлен приказ, но министр в силу каких-то причин не успел его подписать", — сообщает РБК со ссылкой на источник.

Информация об отставке Страшнова появилась после того, как в конце 2016 года Генпрокуратура выступила с требованием возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Материалы дела отдали в главное следственное управление СКР по Москве. В 2014 году Страшнов якобы незаконно получил премию на сумму в 95 млн рублей. Подозреваемый опровергал эти обвинения.

Дмитрий Страшнов был назначен гендиректором "Почты России" в апреле 2013 года. За четыре года выручка почтового оператора выросла на 24% (до 165 млрд рублей), пишет ura.ru.

Основной задачей Страшнова было сделать из "Почты России" инвестиционно-привлекательное конкурентоспособное предприятие, которое сможет развиваться без госфинансирования. Об этом говорится в стратегии развития "Почты России" до 2018 года, разработанной Минкомсвязи в 2014 году. К 2018 году доход "Почты России" должен вырасти до 231 млрд руб., чистая прибыль — до 670 млн руб. А производительность труда с 32 тыс. до 64 тыс. руб. на сотрудника в месяц. Глава Минкомсвязи Сергей Никифоров после прихода Страшнова заявлял о необходимости развивать на базе "Почты России" банк.



