Путин подписал указ о наказании главы Минтранса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса РФ Максиму Соколову.
Указ подписан 28 сентября. 29 сентября документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановляю объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю.", — отмечается в документе.
В документе говорится, что дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия объявлено главе Минтранса по предложению его непосредственного начальника, председателя правительства страны Дмитрия Медведева, пишет РБК.
27 сентября Владимир Путин заявил заявил министру транспорта РФ Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. Президент раскритиковал критерии Минтранса, не позволившие предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа".
Следственный комитет России сообщил, что совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и по имеющейся у следствия информации, находятся за границей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.