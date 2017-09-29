Путин подписал указ о наказании главы Минтранса

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Жизнь

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса РФ Максиму Соколову.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Указ подписан 28 сентября. 29 сентября документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю.", — отмечается в документе.

В документе говорится, что дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия объявлено главе Минтранса по предложению его непосредственного начальника, председателя правительства страны Дмитрия Медведева, пишет РБК.

27 сентября Владимир Путин заявил заявил министру транспорта РФ Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. Президент раскритиковал критерии Минтранса, не позволившие предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Следственный комитет России сообщил, что совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и по имеющейся у следствия информации, находятся за границей.

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