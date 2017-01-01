Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР

Кроме паспортов, действительными признаны документы об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей. В указе сказано, что паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — до урегулирования конфликта в Донбассе.

На основании документов, выданных в ДНР и ЛНР, разрешается въезд в Россию.

Указ подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" со ссылкой на "общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права".

В самопровозглашенной Донецкой народной республике выразили благодарность руководству России за решение признать документы, выданные в Донбассе. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

"Мы очень признательны России за этот шаг", — заявил Пушилин.

По его словам, Украина сделала все для того, чтобы лишить жителей Донбасса как можно большего числа прав.

"Это касается свободы перемещения, выдачи новых документов, в том числе паспортов, и продления действующих, получения образования и других прав. Так, на Украине более не признаются выданные нашим детям документы об образовании, преподаватели вузов Донбасса лишены на Украине научных степеней и званий. Поэтому мы вынуждены были выпускать свои документы — Донецкой народной республики", — отметил он.

Напомним, в начале февраля РБК опубликовало расследование, в котором говорится, что что российские авиакомпании, гостиницы и РЖД фактически признают паспорта самопровозглашенных республик востока Украины. Представитель ДНР Денис Пушилин рассказал тогда, что по такому паспорту можно пересекать границу с Россией. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг официальное признание паспортов ДНР и ЛНР.

Факт

ДНР и ЛНР стали выдавать собственные паспорта с 2015 года. На январь 2017 года из 4 млн жителей ДНР документы самопровозглашенной республики получили около 40 тыс. человек.