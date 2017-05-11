"Антиольгинский закон". Путин подписал указ против анонимности в сети

В течение полугода правительству предстоит заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием похожих на них сервисов. Речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также "сайтах в сети интернет". Согласно указу, подобные меры необходимы для "формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений".

В тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их "безответственность и безнаказанность". Также планируется создание специальной системы, гарантирующей "личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации".

К 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак, пишет Lenta.ru.