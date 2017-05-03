Путин подписал закон о помощи инвалидам-колясочникам при посадке в поезд

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности перевозчиков за организацию посадки и высадки в поездах инвалидов-колясочников.
Законом вносятся изменения в статью 80 закона "Устав железнодорожного транспорта РФ". Теперь нести ответственность за посадку в вагон и высадку будут перевозчик и владелец инфраструктуры. Ранее за это отвечал только владелец инфраструктуры.
Услуга по обеспечению посадки и высадке пассажиров из числа инвалидов будет предоставляться работниками перевозчика, говорится в документе. При посадке и высадке таких пассажиров с низкой платформы в вагон, не оборудованный подъемным механизмом, при отсутствии подъемной платформы на вокзале работники перевозчика будут организовывать посадку в вагон, а работники владельца инфраструктуры оказывать содействие, пишет "Росбалт".
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Совет Федерации одобрил этот закон 26 апреля.
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