Путин подписал закон о помощи инвалидам-колясочникам при посадке в поезд

Законом вносятся изменения в статью 80 закона "Устав железнодорожного транспорта РФ". Теперь нести ответственность за посадку в вагон и высадку будут перевозчик и владелец инфраструктуры. Ранее за это отвечал только владелец инфраструктуры.

Услуга по обеспечению посадки и высадке пассажиров из числа инвалидов будет предоставляться работниками перевозчика, говорится в документе. При посадке и высадке таких пассажиров с низкой платформы в вагон, не оборудованный подъемным механизмом, при отсутствии подъемной платформы на вокзале работники перевозчика будут организовывать посадку в вагон, а работники владельца инфраструктуры оказывать содействие, пишет "Росбалт".

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет Федерации одобрил этот закон 26 апреля.