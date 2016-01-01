Путин подписал закон о применении силы к заключённым

Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия к заключенным. Документ появился на официальном портале правовой информации, сообщает РБК.
В законе прописано, когда и где сотрудники ФСИН вправе применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. После внесения в Госдуму этот документ вызвал широкий резонанс в обществе. Его даже окрестили "законом садистов", сообщает "РГ".
Ко второму чтению проект смягчили: внесли поправки, учли озабоченности правозащитников. Так, сотрудникам ФСИН не разрешили применять силу и спецсредства к заключенным за нарушение режима содержания: например, за плохо заправленную постель. Также введены некоторые ограничения на применение спецсредств (электрошокеров) и установлены единые правила применения резиновых палок по аналогии с принятыми в других силовых структурах.
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