Путин подписал закон о применении силы к заключённым

В законе прописано, когда и где сотрудники ФСИН вправе применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. После внесения в Госдуму этот документ вызвал широкий резонанс в обществе. Его даже окрестили "законом садистов", сообщает "РГ".

Ко второму чтению проект смягчили: внесли поправки, учли озабоченности правозащитников. Так, сотрудникам ФСИН не разрешили применять силу и спецсредства к заключенным за нарушение режима содержания: например, за плохо заправленную постель. Также введены некоторые ограничения на применение спецсредств (электрошокеров) и установлены единые правила применения резиновых палок по аналогии с принятыми в других силовых структурах.