Путин подписал закон о разделении банков на две категории

Согласно правкам, работающие в России кредитные организации разделятся банки с универсальной и базовой лицензией. "Уровень" лицензии будет устанавливаться в зависимости от размера капитала. Минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией — 300 млн рублей.

Банки с базовой лицензией смогут открывать вклады для физических и юридических лиц, предоставлять им (с некоторыми ограничениями) кредиты, осуществлять переводы и куплю-продажу иностранной валюты. В то же время банки с базовой лицензией будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами.

У банков с универсальной лицензией список заведомо шире, и они вправе работать с иностранными юридическими и физическими лицами. Однако контроль над такими кредитными организациями жестче.

С момента вступления закона в силу все банки автоматически получат базовые лицензии, пишет "Росбалт".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.