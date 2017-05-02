Путин подписал закон о разделении банков на две категории

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Сегодня, 19:35.
Политика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций на банки с универсальной лицензий и банки с базовой лицензией.

Шариковая ручка.
Шариковая ручка. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Согласно правкам, работающие в России кредитные организации разделятся банки с универсальной и базовой лицензией. "Уровень" лицензии будет устанавливаться в зависимости от размера капитала. Минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией — 300 млн рублей.

Банки с базовой лицензией смогут открывать вклады для физических и юридических лиц, предоставлять им (с некоторыми ограничениями) кредиты, осуществлять переводы и куплю-продажу иностранной валюты. В то же время банки с базовой лицензией будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами.

У банков с универсальной лицензией список заведомо шире, и они вправе работать с иностранными юридическими и физическими лицами. Однако контроль над такими кредитными организациями жестче.

С момента вступления закона в силу все банки автоматически получат базовые лицензии, пишет "Росбалт".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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