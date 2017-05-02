Путин подписал закон о разделении банков на две категории

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций на банки с универсальной лицензий и банки с базовой лицензией.
Согласно правкам, работающие в России кредитные организации разделятся банки с универсальной и базовой лицензией. "Уровень" лицензии будет устанавливаться в зависимости от размера капитала. Минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией — 300 млн рублей.
Банки с базовой лицензией смогут открывать вклады для физических и юридических лиц, предоставлять им (с некоторыми ограничениями) кредиты, осуществлять переводы и куплю-продажу иностранной валюты. В то же время банки с базовой лицензией будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами.
У банков с универсальной лицензией список заведомо шире, и они вправе работать с иностранными юридическими и физическими лицами. Однако контроль над такими кредитными организациями жестче.
С момента вступления закона в силу все банки автоматически получат базовые лицензии, пишет "Росбалт".
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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