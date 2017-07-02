На античных колоннах Пальмиры появились вырезанные надписи на русском языке

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Сегодня, 16:29.
Политика

На колоннах в Сирийской Пальмире, которую от террористов "Исламского государства" освобождали при содействии российских военных, появились надписи на русском языке, сообщает Newsrucom.

Российские спецназовцы в Пальмире.
Российские спецназовцы в Пальмире. Фото: instagram.com/beloffrus/.

В сети размещены фото античных колонн с надписями "Грозный" и "Нина", вырезанными в камне.

Пальмиру, освобождали от террористов дважды. Минобороны подчеркивало, что экстремисты разрушали памятники древности, а весной 2016 года в античном амфитеатре выступил оркестр Мариинского театра.

"Исламское государство — террористическая организация, деятельность которой в России официально запрещена.

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