На античных колоннах Пальмиры появились вырезанные надписи на русском языке

На колоннах в Сирийской Пальмире, которую от террористов "Исламского государства" освобождали при содействии российских военных, появились надписи на русском языке, сообщает Newsrucom.
В сети размещены фото античных колонн с надписями "Грозный" и "Нина", вырезанными в камне.
Ничего особенного, просто надписи "Нина" и "Грозный" на стенах Пальмиры. Фото: военкор ФАНа Кирилл Романовский pic.twitter.com/Eq9UIU4gh9— Andrey Zakharov (@skazal_on) 1 июля 2017 г.
Пальмиру, освобождали от террористов дважды. Минобороны подчеркивало, что экстремисты разрушали памятники древности, а весной 2016 года в античном амфитеатре выступил оркестр Мариинского театра.
"Исламское государство — террористическая организация, деятельность которой в России официально запрещена.
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