На античных колоннах Пальмиры появились вырезанные надписи на русском языке

В сети размещены фото античных колонн с надписями "Грозный" и "Нина", вырезанными в камне.

Ничего особенного, просто надписи "Нина" и "Грозный" на стенах Пальмиры. Фото: военкор ФАНа Кирилл Романовский pic.twitter.com/Eq9UIU4gh9 — Andrey Zakharov (@skazal_on) 1 июля 2017 г.

Пальмиру, освобождали от террористов дважды. Минобороны подчеркивало, что экстремисты разрушали памятники древности, а весной 2016 года в античном амфитеатре выступил оркестр Мариинского театра.

"Исламское государство — террористическая организация, деятельность которой в России официально запрещена.