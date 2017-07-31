Путин подписал закон об ужесточении ответственности за склонение детей к суициду

Одобренный ранее парламентом закон подразумевает наказание за склонение или содействие совершению самоубийства в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Согласно действующему законодательству, за склонение к самоубийству лишают свободы на срок до шести лет, за доведение до суицида можно угодить в тюрьму на срок от пяти до восьми лет, напоминает "Российская газета".

Повышенная ответственность вводится за склонение и содействие суициду, результатом чего становится смерть двух или более несовершеннолетних. Отягчающим обстоятельством также становится смерть заведомо беспомощного или зависимого от виновного лица, а также беременной женщины. Эти действия грозят обвиняемому лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

За организацию деятельности, целью которой является побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, грозит тюремный срок от пяти до 10 лет. (Ранее за это предусматривалась ответственность на срок до четырех лет лишения свободы). За подобные действия, сопровождающиеся публичными выступлениями, распространением информации посредством СМИ и интернета, будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет. В действующем законодательстве верхней планкой было до шести лет заключения, пишет znak.com.

Факт

Изменения в законодательство обусловлены появлением в социальных сетях так называемых "групп смерти", чьи модераторы пытаются манипулировать детской и подростковой психикой с целью склонить их к суициду. Согласно официальным отчетам, Роскомнадзору удалось обнаружить и заблокировать около 4 тыс. таких сообществ в популярных соцсетях.