Путин подтвердил, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки

"У Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, но там есть еще дальнобойная артиллерия и системы залпового огня. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники", — сказал российский лидер.

Президент РФ считает, что КНДР откажется от ядерной программы только в том случае, если будет чувствовать себя в безопасности.

"Да они траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", — сказал Путин, пишет life.ru.

Путин о санкциях к КНДР: Они траву будут есть, но не откажутся от своей ядерной программы, если не будут чувствовать себя в безопасности pic.twitter.com/RohqrVWeH6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 сентября 2017 г.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва осуждает ядерные испытания КНДР, считая их провокационными. При этом, по словам президента, использование санкций любого рода является "бесполезным и неэффективным", пишет bfm.ru.

Владимир Путин считает, что ситуация на Корейском полуострове "балансирует на грани масштабного конфликта". В своей статье "БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства" он заявил, что решение проблемы путем провокаций, давления, оскорбительной и воинственной риторики — это путь в никуда.

3 сентября КНДР объявила, что провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать в качестве боеголовки для баллистических ракет.

По данным южнокорейских СМИ, военные КНДР готовятся к запуску очередной баллистической ракеты. Северокорейские военные произвели перемещение межконтинентальных баллистических ракет (МБР) к западному побережью страны. Перемещение МБР началось сразу после успешного испытания водородной бомбы. Все действия военных КНДР происходят ночью, чтобы избежать стороннего наблюдения. На западном побережье располагаются пусковые установки, которые Пхеньян соорудил для своей ядерной программы.

По данным разведки, пуск намечен на 9 сентября, в день очередной годовщины создания КНДР.