Путин помиловал двух продавщиц, осужденных за госизмену

Это, как и Оксана Севастиди, помилованная в марте, жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян. В 2008 году они также написали SMS своим знакомым в Грузии, что видели передвижение военной техники, и были приговорены к 12-ти и 8-ми годам лишения свободы.

Как ранее уже отмечал правозащитный центр "Мемориал", женщины не знали о секретности этой информации. Еще одна осужденная по делу о госизмене Инга Тутисани продолжает отбывать наказание, есть и другие.

Сергей Давидис,

руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра "Мемориал":

Есть и другие такие женщины, которые были в Краснодарском крае осуждены по подобным делам. Притом, что действия, которые они совершили, происходили в 2008-2009 годах, их начали привлекать к уголовной ответственности только в 2012 году, то есть по прошествии четырех лет как минимум. Очевидно, что каким-то образом попала какая-то база SMS-сообщений в руки следственных органов, и так вот легко создали отчетность по раскрытию огромного числа шпионов, хотя это простые продавщицы, которые просто своим знакомым сообщили, что видели своими глазами, не полагая, что здесь какая-то военная тайна. И, разумеется, не зная о том, что эти люди являются сотрудниками разведки, что, впрочем, не было доказано. Почему помиловано только двое и не помилована Тутисани, я объяснить не могу. Разница в их делах только в том, что, насколько мы знаем, поскольку дела секретные, те действия, которые ей вменяются, касаются военных кораблей, а не танков, которые двигались по дороге.

Еще одна жительница Сочи Инга Тутисани, которая находится в колонии в Вологодской области, также писала прошение о помиловании еще два-три месяца назад, отметили ее защитники. "Мы надеемся, что ее ситуация скоро также разрешится: либо помилованием, либо через Верховный суд, который снизит ей наказание или оправдает", — сказали адвокаты, пишет Bfm.ru.