Путин пообещал преподнести уроки дзюдо венгерскому премьеру

"Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта… Очень популярный вид спорта, между прочим", — начал разговор Путин. В ответ венгерский премьер признался, что пытается научиться дзюдо, а гость пообещал ему преподать урок теории, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Виктор Орбан рассказал своему собеседнику, что в Венгрии к чемпионату мира выпустили "специальные книги", посвященные дзюдо. По словам главы венгерского правительства, в этих книгах встречаются цитаты, в качестве автора которых указан Владимир Путин. "Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей", — признал российский президент, пишет polit.ru.

Вместе с президентом РФ на трибуне присутствовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Монголии Халтмагийн Баттулга, сообщает пресс-служба Кремля.

Чемпионат продлится с 28 августа по 3 сентября. В программу соревнований включены семь дисциплин у мужчин и женщин по соответствующим весовым категориям, а также командные соревнования. Участие в первенстве примут 795 спортсменов из 134 стран; в сборную команду России включено 30 спортсменов.