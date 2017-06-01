Следственный комитет проверит инцидент с самолетом, летевшим в Барнаул

Воздушное судно попало в грозовое облако. После благополучной посадки, в ходе послеполетного осмотра, выявлено повреждение носового обтекателя антенны бортового локатора воздушного судна.

Предварительно установлено, что причиной повреждения стали ливневые осадки в виде града, имевшие место в момент захода воздушного судна на посадку.

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ организована доследственная проверка.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Также сформирована спецкомиссия Росавиации, которая также занимается расследованием этого инцидента.

По данным altapress.ru, в самолет, летевший из Красноярска, попала молния. После осмотра воздушного судна сотрудниками инженерно-технической службы поврежденный самолет улетел на аэропорт базирования.

Специалисты решили дождаться резервного борта, чтобы отправить пассажиров из Барнаула в Красноярск. Резервный борт из Красноярска взлетел из барнаульского аэропорта 31 мая в 04.34 по местному времени. Рейс был задержан на 8 часов.