Путин пообещал снять мультик про Минфин

"Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик", — пошутил российский лидер.

Деньги Путин пообещал на встрече с руководителями Ассоциации анимационного кино, на которой присутствовали компании "Анимаккорд" (выпускает "Машу и Медведя"), "Мельница" (полнометражная франшиза "Три богатыря", "Иван Царевич и Серый Волк" и др.), ГК "Рики" ("Смешарики"), Wizart Animation ("Снежная королева"), "Киноатис" ("Белка и Стрелка") и государственный "Союзмультфильм", пишет "Коммерсантъ".

Мультипликаторы рассказали, что сейчас поддержка анимации России в год составляет около 800 млн рублей — это примерно четверть средств, которые потратили в США на мультфильм "Шрек". Генпродюсер группы компаний "Рикки" Илья Попов попросил у президента 1 млрд рублей на пять лет. "Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами", — ответил Путин.

Компании также попросили об облегчении налоговой нагрузки по тому же принципу, что и в IT-индустрии. Это предложение президент также поддержал, пишет znak.com.