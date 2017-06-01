Путин пообещал снять мультик про Минфин

Президент РФ Владимир Путина пообещал российским мультипликаторам выделить из резервного фонда 500 млн рублей на программное обеспечение, пишет "Российская газета".
"Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик", — пошутил российский лидер.
Деньги Путин пообещал на встрече с руководителями Ассоциации анимационного кино, на которой присутствовали компании "Анимаккорд" (выпускает "Машу и Медведя"), "Мельница" (полнометражная франшиза "Три богатыря", "Иван Царевич и Серый Волк" и др.), ГК "Рики" ("Смешарики"), Wizart Animation ("Снежная королева"), "Киноатис" ("Белка и Стрелка") и государственный "Союзмультфильм", пишет "Коммерсантъ".
Мультипликаторы рассказали, что сейчас поддержка анимации России в год составляет около 800 млн рублей — это примерно четверть средств, которые потратили в США на мультфильм "Шрек". Генпродюсер группы компаний "Рикки" Илья Попов попросил у президента 1 млрд рублей на пять лет. "Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами", — ответил Путин.
Компании также попросили об облегчении налоговой нагрузки по тому же принципу, что и в IT-индустрии. Это предложение президент также поддержал, пишет znak.com.
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