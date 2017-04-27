Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с главой Минкульта

Президент РФ Владимир Путин в шутку посоветовал премьер-министру Дмитрию Медведеву провести воспитательную беседу с главой Минкульта Владимиром Мединским по вопросу концепции развития сельских клубов, сообщает РИА Новости.
"Нам показалось важным, чтобы дом культуры в большом селе представлял собой место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, например. Вместе интереснее, чем дома смотреть", — сказал Мединский на встрече Путина с членами правительства.
"Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? — удивился со своей стороны президент. — Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу".
Мединский в ответ пояснил, что для женщин "наверху есть место, где можно побеседовать с подругами, есть большая библиотека, зал для занятий хореографией детей, гимнастический зал, настольный теннис".
В 2017 году власти выделят из бюджета на строительство и ремонт сельских домов культуры почти три миллиарда рублей. На эти средства власти собираются построить около 100 новых клубов, пишет polit.ru.
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