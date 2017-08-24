Путин поручил ФСО участвовать в "мероприятиях по информационному противоборству"

В документе говорится, что, помимо защиты персональных данных объектов госохраны и членов их семей, ФСО может участвовать "в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и в проведении мероприятий по информационному противоборству", пишут "Ведомости".

Также ФСО обеспечивает "функционирование и развитие" ведомственного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, находящиеся в ведении ФСО, пишет znak.com.

Ранее Госдума приняла законопроект о расширении полномочий ФСО. Принятые поправки дают органам госохраны право использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертолетные станции, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Закон обязует ФСО обеспечивать защиту персональных данных объектов госохраны и членов их семей. "Обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей осуществляется с их согласия и (или) с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами", — говорится в одной из новых норм.

Отныне информация, касающаяся владения недвижимостью, ведения бизнеса, доходов, мест работы и т. д., например, совершеннолетних детей и супругов высокопоставленных чиновников будет носить закрытый характер, пояснили в Госдуме. "Закон выводит из-под общественного контроля персональную информацию об охраняемых лицах и членах их семей. Сейчас перечень таких лиц четко не установлен, он определяется указом президента, который тоже закрытый. А кто такие члены семей в данном случае, также непонятно", — отметил на заседании депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

После того как закон вступит в силу, сотрудникам ФСО будет запрещено размещать в СМИ и интернете информацию.