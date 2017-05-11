Путин поручил Медведеву снизить цену на медовуху

Об этом сообщается в соответствующем распоряжении.

"Правительству Российской Федерации представить предложения: о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья и обладающей в этой связи характерными потребительскими свойствами, а также установления в отношении нее пониженной ставки акциза", — сказано в поручении.

В связи с этим российский лидер предлагает установить понижение ставки акциза на этот напиток, пишет "Газета.Ru".

Статус сельхозпродукции позволит производителям медовухи претендовать на налоговые льготы и субсидии в рамках господдержки аграриев, пишет ura.ru.

Повышенные ставки акцизов на медовуху вступили в силу с 1 января. Акциз за литр медовухи и сидра, как напоминает "Национальная служба новостей", составляет 21 рубль.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу частными предпринимателями пива, а также сидра, пуаре и медовухи, может вступить в силу с 1 июля 2017 года. Поправки, как объяснял Минфин, необходимы для того, чтобы регулировать продажу слабоалкогольных напитков в больших организациях, у которых продажи прозрачны.