Путин поручил правительству частично субсидировать доставку печатных СМИ

До 1 июля правительство РФ должно предоставить доклад президенту Владимиру Путину по поводу его поручения о субсидиях издательствам по доставке печатных СМИ. Список поручений по итогам работы медиафорума ОНФ "Правда и справедливость", прошедшего в начале апреля в Санкт-Петербурге, где затрагивался вопрос доставки газет,был подписан главой государства 4 мая.
Напомним, на медиафоруме вопрос по доставке прессы президенту России задал генеральный директор ИД "Алтапресс" Юрий Пургин, который рассказал Владимиру Путину о очередном повышении цен Почты России. Президент тогда предложил субсидировать не почтовиков, а доставку издательствам, выпускающим газеты и журналы. Но не для всех читателей, а для инвалидов или ветеранов. И в отдаленные территории.
Теперь это предложение сформировано как отдельное поручение президента правительству РФ:
Обеспечить реализацию мер, направленных на субсидирование расходов издательств и иных осуществляющих выпуск периодических печатных изданий организаций на доставку региональных и муниципальных периодических печатных изданий в отдаленные и труднодоступные местности, в том числе для нужд организаций социальной сферы и отдельных категорий граждан, а также утвердить перечень категорий граждан, на доставку периодических печатных изданий которым должны субсидироваться расходы указанных организаций.
Доклад — до 1 июля 2017 г.
Всего по итогам медиафорума Владимир Путин подписал 18 поручений. Это не только вопросы поддержки СМИ, но и развития волонтерского движения, усиления ответственности за нарушения по обращению с отходами, обеспечения участия граждан в определении дорожной политики. В качестве соисполнителя четырех поручений определен ОНФ.
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