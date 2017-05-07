Путин поручил правительству частично субсидировать доставку печатных СМИ

Напомним, на медиафоруме вопрос по доставке прессы президенту России задал генеральный директор ИД "Алтапресс" Юрий Пургин, который рассказал Владимиру Путину о очередном повышении цен Почты России. Президент тогда предложил субсидировать не почтовиков, а доставку издательствам, выпускающим газеты и журналы. Но не для всех читателей, а для инвалидов или ветеранов. И в отдаленные территории.

Теперь это предложение сформировано как отдельное поручение президента правительству РФ:

Обеспечить реализацию мер, направленных на субсидирование расходов издательств и иных осуществляющих выпуск периодических печатных изданий организаций на доставку региональных и муниципальных периодических печатных изданий в отдаленные и труднодоступные местности, в том числе для нужд организаций социальной сферы и отдельных категорий граждан, а также утвердить перечень категорий граждан, на доставку периодических печатных изданий которым должны субсидироваться расходы указанных организаций. Доклад — до 1 июля 2017 г.

Всего по итогам медиафорума Владимир Путин подписал 18 поручений. Это не только вопросы поддержки СМИ, но и развития волонтерского движения, усиления ответственности за нарушения по обращению с отходами, обеспечения участия граждан в определении дорожной политики. В качестве соисполнителя четырех поручений определен ОНФ.