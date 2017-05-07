Путин поручил правительству частично субсидировать доставку печатных СМИ

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Сегодня, 11:01.
Политика

До 1 июля правительство РФ должно предоставить доклад президенту Владимиру Путину по поводу его поручения о субсидиях издательствам по доставке печатных СМИ. Список поручений по итогам работы медиафорума ОНФ "Правда и справедливость", прошедшего в начале апреля в Санкт-Петербурге, где затрагивался вопрос доставки газет,был подписан главой государства 4 мая.

Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.
Владимир Путин на медиафоруме ОНФ. Фото: onf.ru.

Напомним, на медиафоруме вопрос по доставке прессы президенту России задал генеральный директор ИД "Алтапресс" Юрий Пургин, который рассказал Владимиру Путину о очередном повышении цен Почты России. Президент тогда предложил субсидировать не почтовиков, а доставку издательствам, выпускающим газеты и журналы. Но не для всех читателей, а для инвалидов или ветеранов. И в отдаленные территории.

Заседание ежегодного медиафорума Общероссийского народного фронта. 3 апреля 2017 года.
Заседание ежегодного медиафорума Общероссийского народного фронта. 3 апреля 2017 года.

Теперь это предложение сформировано как отдельное поручение президента правительству РФ:

Обеспечить реализацию мер, направленных на субсидирование расходов издательств и иных осуществляющих выпуск периодических печатных изданий организаций на доставку региональных и муниципальных периодических печатных изданий в отдаленные и труднодоступные местности, в том числе для нужд организаций социальной сферы и отдельных категорий граждан, а также утвердить перечень категорий граждан, на доставку периодических печатных изданий которым должны субсидироваться расходы указанных организаций.

Доклад — до 1 июля 2017 г.

Поручение президента по субсидированию издательств на доставку прессы.
Поручение президента по субсидированию издательств на доставку прессы.

Всего по итогам медиафорума Владимир Путин подписал 18 поручений. Это не только вопросы поддержки СМИ, но и развития волонтерского движения, усиления ответственности за нарушения по обращению с отходами, обеспечения участия граждан в определении дорожной политики. В качестве соисполнителя четырех поручений определен ОНФ.

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