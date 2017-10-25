Путин поручил правительству определить порядок налогообложения для майнеров криптовалют

Правительству поручено определить статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятия (такие как "цифровая закладная", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт") исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в России.

Также поручено установить требования к "организации и осуществлению производства", основанного на майнинге, "включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также определение порядка её налогообложения".

Банку России поручено создать специальную регулятивную площадку ("сэндбокс") для апробации "инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до установления правил регулирования отношений, связанных с их применением на финансовом рынке".

Срок исполнения поручений — 1 июля 2018, ответственные — премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

10 октября вопрос работы с криптовалютой обсуждался на совещании у Путина в Сочи. Президент РФ заявил о том, что использование криптовалют сопряжено с серьезными рисками для экономики государства. По мнению президента, криптовалюты несут с собой возможности "отмывания капиталов", ухода от налогов и финансирования терроризма. При этом российский президент уверен, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты.

На совещании министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России намерено законодательно регулировать выпуск и обращение криптовалют на территории страны. По его мнению, власти должны не только контролировать, но и "возглавить" эмиссию криптовалют. Министр финансов отказался раскрыть подробности о том, какую роль будет выполнять государство в этом процессе, пишет znak.com.