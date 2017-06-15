Путин поручил разобраться с низкими зарплатами

Президент Владимир Путин поручил разобраться с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). В ходе "Прямой линии" ему адресовали вопрос почтальонов, которые рассказали, что получают 3 600 рублей.
"Надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3 600 рублей", — сказал Путин.
Минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 7,5 тысяч рублей, а с 1 июля повысится до 7,8 тысячи рублей.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что поставил задачу в ближайшие два года увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума. Повышение будут проводить в два этапа: с начала 2018 года — до 90% прожиточного минимума, а с 2019 года — до 100%.
Среднероссийский прожиточный минимум сейчас составляет около 11 тысяч рублей.
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