Путин поручил разобраться с низкими зарплатами

"Надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3 600 рублей", — сказал Путин.

Минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 7,5 тысяч рублей, а с 1 июля повысится до 7,8 тысячи рублей.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что поставил задачу в ближайшие два года увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума. Повышение будут проводить в два этапа: с начала 2018 года — до 90% прожиточного минимума, а с 2019 года — до 100%.

Среднероссийский прожиточный минимум сейчас составляет около 11 тысяч рублей.