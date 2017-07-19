Путин посетил международный авиакосмический салон в Жуковском

Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.

Президент РФ ознакомился с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства.

МАКС является одним из крупнейших мировых авиационно-космических салонов. В 2017 году на нём представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств. Международный авиационно-космический салон продлится в подмосковном Жуковском до 23 июля.