Путин посетил международный авиакосмический салон в Жуковском

18 июля Владимир Путин выступил на открытии XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 и осмотрел авиационную выставку, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском. Фото: kremlin.ru.
Президент РФ ознакомился с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства.
МАКС является одним из крупнейших мировых авиационно-космических салонов. В 2017 году на нём представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств. Международный авиационно-космический салон продлится в подмосковном Жуковском до 23 июля.
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