Путин посетил российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017"

Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru.

Учения "Запад-2017" проходят 14–20 сентября на полигонах России и Белоруссии.

Привлечены около 12,7 тысячи военнослужащих, порядка 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также 10 кораблей.

Основными целями учений являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера на основе опыта современных вооружённых конфликтов.