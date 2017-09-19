Путин посетил российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017"

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин наблюдал за действиями войск Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместных стратегических учений "Запад-2017" на полигоне Лужский в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Учения "Запад-2017" проходят 14–20 сентября на полигонах России и Белоруссии.
Привлечены около 12,7 тысячи военнослужащих, порядка 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также 10 кораблей.
Основными целями учений являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера на основе опыта современных вооружённых конфликтов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.