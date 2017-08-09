Путин посетил турнир по боевому самбо

В Сочи Владимир Путин посетил VIII Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" по версии "Лиги S-70".
Вместе с главой государства за ходом поединков наблюдали премьер-министр Дмитрий Медведев, президент Абхазии Рауль Хаджимба, известные российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Буре, Евгений Малкин и другие, сообщает пресс-служба Кремля.
В рамках турнира состоялось 10 поединков между лучшими представителями отечественного и зарубежного профессионального боевого самбо. Президент принял участие в церемонии награждения победителей.
Справка
Организаторы турнира — крупнейший в стране центр спорта и образования "Самбо-70" и "Лига S-70" при поддержке министерства спорта, администрации Краснодарского края и администрации Сочи.
Традиционно мероприятие прошло в спортивно-развлекательном комплексе "Плотформа".
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