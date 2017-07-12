Путин посетил Валаамский монастырь

11 июля Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Владимир Путин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом почтили память преподобных Сергия и Германа. По информации "Интерфакса", после литургии Путин совершил обряд причащения.
Путин на Валааме: второй визит за два года на празднование памяти валаамских чудотворцев pic.twitter.com/CkS0ETsvXR— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 июля 2017 г.
После посещения храма глава государства и предстоятель Русской православной церкви продолжили общение.
Владимир Путин прибыл на Валаам: Президент примет участие в торжественной литургии памяти валамских чудотворцев Сергия и Германа pic.twitter.com/3TPirJAkC1— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 июля 2017 г.
Путин на Валааме принял участие в торжественной литургии и приложился к мощам преподобных чудотворцев Сергия и Германа pic.twitter.com/fC6B0jCZC6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 июля 2017 г.
Владимир Путин, посетивший Валаамский монастырь, ранее подарил монахам яхту "Паллада", сообщил обозреватель "Коммерсантъ FM" Сергей Цехмистренко.
Владимир #Путин на Валааме в Карелии. Фото 11.07.2017. Борис Косьянов (с) pic.twitter.com/yDaPP8bAX3— Столица на Онего (@stolica_onego) 11 июля 2017 г.
"Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием "Паллада" — как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю. Рядом стоят еще несколько яхт поменьше", — рассказал Цехмистренко.
Обозреватель добавил, что на скоростном катере на остров вместе с журналистами ехала "группа людей в штатском с оружием на боку в кобуре". Кроме сухопутной охраны была организована водная.
"…из этой гостиницы (где остановится Владимир Путин) вышли несколько человек в одежде дайверов и проследовали к Ладожскому озеру. То есть там будет обеспечена и такого рода охрана, я так понимаю", — отметил Цехмистренко.
По наблюдениям журналиста, остров перед приездом главы государства не зачищали, все паломники остались на Валааме, пишет znak.com.
Справка
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь – один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Яхту "Паллада" построили в 2003 году, судно было разработано архитектором Гвидо де Грота. Общая длина яхты — 32 метра, ее ширина — 7,45 метра. Стоимость 4 млн долларов.
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