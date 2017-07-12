Посещение Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря. Фото: kremlin.ru. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил Валаамский монастырь. Фото: kremlin.ru. Посещение Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом почтили память преподобных Сергия и Германа. По информации "Интерфакса", после литургии Путин совершил обряд причащения.

Путин на Валааме: второй визит за два года на празднование памяти валаамских чудотворцев pic.twitter.com/CkS0ETsvXR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 июля 2017 г.

После посещения храма глава государства и предстоятель Русской православной церкви продолжили общение.

Владимир Путин прибыл на Валаам: Президент примет участие в торжественной литургии памяти валамских чудотворцев Сергия и Германа pic.twitter.com/3TPirJAkC1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 июля 2017 г.

Путин на Валааме принял участие в торжественной литургии и приложился к мощам преподобных чудотворцев Сергия и Германа pic.twitter.com/fC6B0jCZC6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 июля 2017 г.

Владимир Путин, посетивший Валаамский монастырь, ранее подарил монахам яхту "Паллада", сообщил обозреватель "Коммерсантъ FM" Сергей Цехмистренко.

Владимир #Путин на Валааме в Карелии. Фото 11.07.2017. Борис Косьянов (с) pic.twitter.com/yDaPP8bAX3 — Столица на Онего (@stolica_onego) 11 июля 2017 г.

"Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием "Паллада" — как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю. Рядом стоят еще несколько яхт поменьше", — рассказал Цехмистренко.

Обозреватель добавил, что на скоростном катере на остров вместе с журналистами ехала "группа людей в штатском с оружием на боку в кобуре". Кроме сухопутной охраны была организована водная.

"…из этой гостиницы (где остановится Владимир Путин) вышли несколько человек в одежде дайверов и проследовали к Ладожскому озеру. То есть там будет обеспечена и такого рода охрана, я так понимаю", — отметил Цехмистренко.

По наблюдениям журналиста, остров перед приездом главы государства не зачищали, все паломники остались на Валааме, пишет znak.com.

Справка

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь – один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Яхту "Паллада" построили в 2003 году, судно было разработано архитектором Гвидо де Грота. Общая длина яхты — 32 метра, ее ширина — 7,45 метра. Стоимость 4 млн долларов.