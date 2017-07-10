Шпионские страсти: Путин пошутил об удаленной слежке за работой Собянина

Он в шутку заявил, что система позволит удаленно понаблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина, передает "Интерфакс".

По словам руководства "Уральских локомотивов", новая система позволяет удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах.

"Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает", — пошутил Путин, пишет polit.ru.