Шпионские страсти: Путин пошутил об удаленной слежке за работой Собянина

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспонатов выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге оценил возможности информационно-аналитической диспетчерской системы от компании "Уральские локомотивы".
Он в шутку заявил, что система позволит удаленно понаблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина, передает "Интерфакс".
По словам руководства "Уральских локомотивов", новая система позволяет удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах.
"Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает", — пошутил Путин, пишет polit.ru.
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