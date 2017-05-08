Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский президент подтвердил в телеграмме готовность к конструктивной совместной работе по двусторонним, региональным и глобальным вопросам. В частности, речь шла о борьбе с терроризмом и экстремизмом. "В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", — сообщается в телеграмме.
Владимир Путин также пожелал Эммануэлю Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов на посту президента Франции.
Раннее altapress.ru уже писал, то во Франции прошел второй тур выборов. По данным МВД, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу, набрав 66,06% голосов.
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