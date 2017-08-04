Путин предложил следователям не изымать жесткие диски и сервера при обысках

Президент РФ Владимир Путин предлагает запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях, пишет "Интерфакс".
Об этом он заявил на совещании по инвестиционным программам развития Дальнего Востока.
"Исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов. Если для следствия нужно, а такая необходимость может возникать, и она имеется — достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия", — сказал он, закрывая совещание по инвестиционным программам развития Дальнего Востока.
"Зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов", — добавил Владимир Путин, пишет znak.com.
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