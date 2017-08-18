Олимпиада близко: Путин предоставил австралийскому велогонщику российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства двукратному чемпиону мира и бронзовому призеру Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке австралийцу Шейну Перкинсу, сообщает ТАСС.
Зимой Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В Австралии ему такого шанса не дали.
При этом велогонщик сообщил, что не намерен отказываться от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское. В августе Перкинс выступил на чемпионате России по велоспорту на треке в составе сборной Москвы, заняв первое место в командном спринте.
Скоро гражданство России также должен получить нападающий "Локомотива" Ари (Арикленес да Силва Феррейра). Футболист выступает в России уже семь лет. Он также не раз заявлял, что хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира по футболу, пишет znak.com.
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