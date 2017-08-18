Олимпиада близко: Путин предоставил австралийскому велогонщику российское гражданство

Зимой Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В Австралии ему такого шанса не дали.

При этом велогонщик сообщил, что не намерен отказываться от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское. В августе Перкинс выступил на чемпионате России по велоспорту на треке в составе сборной Москвы, заняв первое место в командном спринте.

Скоро гражданство России также должен получить нападающий "Локомотива" Ари (Арикленес да Силва Феррейра). Футболист выступает в России уже семь лет. Он также не раз заявлял, что хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира по футболу, пишет znak.com.