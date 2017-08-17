Путин предостерег ведомства от работы в "стиле НКВД"

Об этом президент РФ заявил 16 августа на совещании в Калининграде по развитию транспортной инфраструктуры в СЗФО.

Участники заседания обратили внимание главы государства на ситуации, когда грузы, перемещаемые по территории страны, подвергаются таможенным процедурам. По их словам, причиной этому стало то, что ряд ведомств разослал на места специальные методические письма, несмотря на поправки в закон.

"Какие могут быть методические письма, противоречащие закону?" — отреагировал на это сообщение Путин. "Это практика НКВД. Раньше так и было. Ведомственные инструкции ставились выше закона. Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику", — добавил президент, пишет polit.ru.