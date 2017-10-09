Путин отправил в отставку губернатора Омской области

Глава государства подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий. Согласно документу, Назаров ушел в отставку по собственному желанию.

Врио Омской области будет Александр Бурков.

"Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Бурковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области", — сообщает пресс-служба Кремля.

На счету Буркова 110 законопроектов. Он является первым заместителем руководителя фракции партии "Справедливая Россия", член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России. В Госдуме с сентября 2016 года, сообщает ngs55.ru.

Справка

Виктор Назаров руководил регионом более пяти лет. На пост губернатора Омской области был утвержден 30 мая 2012 года Законодательным собранием Омской области по представлению президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. В 2015 году он был переизбран на новый срок, пишет "РГ".

Факт

Виктор Назаров стал девятым губернатором, покинувшим свой пост в рамках кадровой ротации. Ранее ушли в отставку губернаторы НАО, Самарской и Нижегородской, Новосибирской и Орловской областей, Красноярского края, Дагестана и Приморья.