Путин признал отсутствие внимания государства к пожилым людям

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос долговременного ухода за пожилыми людьми войдет в план реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста до 2020 года, сообщает "Интерфакс".
Как отметил президент, отношение общества к пожилым людям говорит о зрелости этого общества.
"Это чрезвычайно важная задача, и мы, безусловно, не уделяем ей должного внимания", — отметил он.
Проблема отсутствия программы долговременного ухода за пожилыми в России была озвучена в ходе встречи президента с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.
"У нас принята стратегия до 2025 года, а в рамках реализации стратегии правительство, по-моему, в прошлом году приняло план реализации до 2020 года - на ближайшую перспективу. И вот вопросы, которые вы сейчас подняли, они, конечно, должны быть там упакованы, что называется", — заявил тогда Путин, пишет polit.ru.
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