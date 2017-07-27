Путин признал отсутствие внимания государства к пожилым людям

Как отметил президент, отношение общества к пожилым людям говорит о зрелости этого общества.

"Это чрезвычайно важная задача, и мы, безусловно, не уделяем ей должного внимания", — отметил он.

Проблема отсутствия программы долговременного ухода за пожилыми в России была озвучена в ходе встречи президента с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

"У нас принята стратегия до 2025 года, а в рамках реализации стратегии правительство, по-моему, в прошлом году приняло план реализации до 2020 года - на ближайшую перспективу. И вот вопросы, которые вы сейчас подняли, они, конечно, должны быть там упакованы, что называется", — заявил тогда Путин, пишет polit.ru.