Путин призвал отказаться от воинственной риторики

Об этом политик сообщил в ходе выступления на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24", пишет РБК.



"Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию", — заявил Путин, пояснив, что, он считает, "в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем".



"Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", — пояснил президент.



В настоящий момент, по словам Путина, "все более" очевидными становятся "риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства". "Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий", — уточнил российский лидер.



При этом многие сформировавшиеся в XX веке экономические модели теперь, по мнению Путина, переживают кризис. Они "практически исчерпаны", заявил президент, добавив, что также кризис, по его данным, "во многих странах" переживает и концепция социального государства.