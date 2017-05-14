Путин призвал отказаться от воинственной риторики

Президент России Владимир Путин заявил, что многим странам для решения современных проблем и преодоления застоя надо отказаться от "воинственной риторики".
Об этом политик сообщил в ходе выступления на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24", пишет РБК.
"Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию", — заявил Путин, пояснив, что, он считает, "в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем".
"Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", — пояснил президент.
В настоящий момент, по словам Путина, "все более" очевидными становятся "риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства". "Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий", — уточнил российский лидер.
При этом многие сформировавшиеся в XX веке экономические модели теперь, по мнению Путина, переживают кризис. Они "практически исчерпаны", заявил президент, добавив, что также кризис, по его данным, "во многих странах" переживает и концепция социального государства.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.