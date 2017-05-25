Путин прокомментировал обыск у Серебрянникова: "Да дураки"

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с актером Евгением Мироновым в Кремле после вручения наград прокомментировал обыски у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова фразой "Да дураки", написал в репортаже журналист "Ъ" Андрей Колесников.
По словам Колесникова, беседа президента и актера состоялась уже после того, как церемония вручения наград закончилась. Подойдя к Путину, Миронов "стал говорить с ним жарко и даже громко", говорится в репортаже.
"Вы знали? Знали об этом?!", — спросил Миронов. На что президент ответил утвердительно, уточнив, что "узнал вчера". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вам-то это зачем?!", — продолжил задавать вопросы актер.
"Да дураки", — сказал Путин. Колесников полагает, что таким образом президент дал понять, что "сам-то, конечно, ни при чем", пишет bfm.ru.
Российские деятели культуры надеются на объективное расследование дела "Гоголь-центра" — письмо с этой просьбой президенту РФ передал актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов.
Евгений Миронов вышел получать орден За заслуги перед Отечеством IV степени с каким-то письмом, которое передал Путину, и о чем-то поговорил pic.twitter.com/ArZYCouZ8m— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 мая 2017 г.
Журналистам он сказал, что попросил Владимира Путина обратить внимание на это дело и дать поручение соответствующим органам провести объективное расследование, "справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием". Послание подписали знаменитые российские артисты и режиссеры.
Ранее в "Гоголь-центре" и в квартире худрука театра, режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски. Следственные действия велись в рамках дела о хищении 200 млн рублей министерства культуры.
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