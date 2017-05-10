Путин рассказал, что было бы в случае поражения СССР в ВОВ

Российский лидер отметил, что данная информация содержалась в "документах нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах", пишет ТАСС. "Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание", — добавил он.

Президент призвал всегда помнить о "жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы". В конце своей речи Путин поблагодарил ветеранов за то, что они "сокрушили вероломного врага" и сумели "поставить точку" в войне против нацизма.

Затем президент предложил тост: "За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!", и выпил вместе с собравшимися.