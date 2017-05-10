Путин рассказал, что было бы в случае поражения СССР в ВОВ

Президент России считает, что поражение в Великой Отечественной войне обернулось бы для российской нации гораздо более страшными последствиями, чем для народов Европы. Речь шла бы о прекращении существования нашего народа как этноса, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы.
Российский лидер отметил, что данная информация содержалась в "документах нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах", пишет ТАСС. "Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание", — добавил он.
Президент призвал всегда помнить о "жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы". В конце своей речи Путин поблагодарил ветеранов за то, что они "сокрушили вероломного врага" и сумели "поставить точку" в войне против нацизма.
Затем президент предложил тост: "За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!", и выпил вместе с собравшимися.
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