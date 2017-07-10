Путин рассказал, на чем добирался до работы в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин ездил на автомобиле Nissan во время работы в мэрии Санкт-Петербурга. Глава государства сообщил об этом во время посещения международной промышленной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, сообщает "Интерфакс".
На одном из стендов был представлен обновленный Nissan Murano. Представители компании рассказали президенту об особенностях его производства и преимуществах новой модели. Путин вспомнил, что в 90-е годы в течение нескольких лет ездил на Nissan.
"Это была не такая сложная машина, но она мне очень нравилась", — признался глава государства.
Кроме того, Путин рассказал, что у него есть японский мотоцикл Mitsubishi, но он старается на нем не ездить, пишет bfm.ru.
Факт
Согласно декларации о доходах за 2016 год, Владимир Путин владеет транспортными средствами: ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива", автомобильный прицеп "Скиф".
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