Путин рассказал, на чем добирался до работы в Санкт-Петербурге

На одном из стендов был представлен обновленный Nissan Murano. Представители компании рассказали президенту об особенностях его производства и преимуществах новой модели. Путин вспомнил, что в 90-е годы в течение нескольких лет ездил на Nissan.

"Это была не такая сложная машина, но она мне очень нравилась", — признался глава государства.

Кроме того, Путин рассказал, что у него есть японский мотоцикл Mitsubishi, но он старается на нем не ездить, пишет bfm.ru.

Факт

Согласно декларации о доходах за 2016 год, Владимир Путин владеет транспортными средствами: ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива", автомобильный прицеп "Скиф".