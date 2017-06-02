Путин рассказал о покушениях на себя

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну ответил на вопрос о покушениях на себя.
Видео с отрывками из интервью опубликовал телеканал CBS. Отвечая на вопрос, доверяет ли он своей службе безопасности, российский лидер сказал: "Доверяю".
Путин заявил, что как-то разговаривал с Фиделем Кастро на этот счет. "Он мне сказал: знаешь, почему я жив? Я спросил почему. Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично", — пояснил Путин.
"Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось", — сказал российский президент.
Стоун в интервью также упомянул, что он знает о пяти попытках покушения на российского лидера. "Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50", — отметил режиссер.
Комментируя информацию о том, что организаторы покушений часто пытаются попасть в президентскую охрану, Путин ответил: "Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет".
"Одному Господу известны наши судьбы, и ваша, и моя", — сказал Путин Стоуну.
Режиссер на этот счет ответил, что ему хотелось бы умереть в собственной постели. "Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни", — заключил Путин, пишут "Ведомости".
Оливер Стоун сейчас заканчивает снимать фильм про Владимира Путина. Его начнут показывать 12 июня.
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