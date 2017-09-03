Путин рассказал об амбициозной задаче России

Путин в своем приветствии заявил, что число участников форума растет ежегодно, сообщается на сайте Кремля.

Путин пояснил, что формирование территорий опережающего развития направлено на реализацию этой цели.

"Этими преимуществами уже активно пользуются свыше 700 отечественных и зарубежных компаний, которые реализуют на дальневосточной земле ряд перспективных и многообещающих проектов. Рассчитываем, что по итогам нынешнего Форума количество таких инициатив увеличится", — сказал президент.

По словам Путина, дальневосточная стратегия заключается в открытости к сотрудничеству и заинтересованности в самой широкой международной кооперации, пишет polit.ru.