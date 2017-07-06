Путин рассказал, сколько власти потратят на информационные технологии

Органы власти потратят в этом году 200 млрд рублей на информационные технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, пишет РИА Новости.
Глава государства просил предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег.
На заседании президент отметил, что у страны есть возможности развивать информационные технологии в регионах "аналогично столице". По словам Владимира Путина, Москва в вопросе цифровых технологий в городской инфраструктуре опережает такие мегаполисы, как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сиэтл, пишет РБК.
На заседании Совет рассмотрел проект программы "Цифровая экономика", который подготовила рабочая группа по поручению Владимира Путина. Проект предполагает, что к 2024 году в России появятся высокотехнологичные предприятия в сфере высоких технологий, отраслевые платформы, в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и "умного" города.
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