Путин рассказал в фильме об отце, своей юности и желании работать в КГБ

Премьера этого четырехсерийного документального фильма началась на американском кабельном канале Showtime, передает ТАСС.

Вспоминая о своих родителях, в частности, об отце, который работал механиком на заводе, Владимир Путин отметил, что тот "начинал войну в специальных подразделениях, и после этого его направили на войну уже в действующую армию на один из самых опасных участков Ленинградского фронта". "Я у них был поздний ребенок, — продолжил он. — Они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады Ленинграда".

Говоря о годах своей юности, Путин заметил, что "существовал в свободном режиме, много времени проводил на улице, во дворе". "С тех пор, как я начал заниматься борьбой дзюдо, это стало менять жизнь в лучшую сторону, — продолжал он. — Я закончил школу в Ленинграде и сразу же поступил в Ленинградский университет на юридический факультет".

Затронув вопрос о поступлении на работу в КГБ, глава государства напомнил о том, что в советских высших учебных заведениях существовала система распределения. "Когда оканчивали высшее учебное заведение, вы должны были пойти на работу туда, куда вас пошлют, — добавил президент. — И меня распределили туда работать. И я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ", пишет bfm.ru.