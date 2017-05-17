Путин разрешил ФСБ изымать земли для госнужд

С инициативой получить такое право выступала сама Федеральная служба безопасности. Отмечалось, что подобные меры нужны, чтобы обеспечить безопасность, к примеру, в зонах с особыми условиями использования территорий или вблизи государственных границ. Подчеркивалось, что изъятие земель будет происходить только в исключительных случаях.

Из указа следует, что реализация изменений не требует дополнительных средств из бюджета и увеличения численности штата ФСБ.

В марте такое же право получила Федеральная служба охраны (ФСО). Земельные участки ведомство может изымать для госнужд "в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, соответствующих сфере ведения ФСО России", пишет znak.com.