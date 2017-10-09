Путин разрешил иностранцам участвовать в военных действиях в РФ и за рубежом

"Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов", — говорится в документе.

Также указ позволяет отправлять иностранцев-контрактников за пределы России для участия в миротворческих и антитеррористических операциях.

В предыдущей редакции говорилось о "выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права", пишет polit.ru.

С конца 2016 года закон "О воинской обязанности и военной службе" позволяет отправлять как россиян, так и иностранцев для участия в зарубежных миротворческих и антитеррористических операциях.