Путин разрешил иностранцам участвовать в военных действиях в РФ и за рубежом

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил поправки в Положение о порядке прохождения военной службы.
"Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов", — говорится в документе.
Также указ позволяет отправлять иностранцев-контрактников за пределы России для участия в миротворческих и антитеррористических операциях.
В предыдущей редакции говорилось о "выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права", пишет polit.ru.
С конца 2016 года закон "О воинской обязанности и военной службе" позволяет отправлять как россиян, так и иностранцев для участия в зарубежных миротворческих и антитеррористических операциях.
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