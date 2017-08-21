Путин решил участвовать в рекламе одежды для инвалидов

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Сегодня, 11:30.
Жизнь

Президент РФ Владимир Путин во время посещения молодежного форума "Таврида" заявил, что он согласен принять участие в рекламной кампании одежды, разработанной для инвалидов, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Так российский лидер ответил на вопрос одной из участниц форума, которая рассказала о планах по созданию коллекции одежды инклюзивного цикла и спросила, готов ли он поддержать кампанию.

"Этой одежды готов", — заявил Путин.

"Сейчас в правительстве готовится стратегия, связанная с поддержкой производств, где осуществляется производство реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Эту тему точно совершенно можно и нужно включить в эту стратегию. Там на 2-3 года достаточно неплохие деньги запланированы — до 1,5 миллиарда, для начала", — добавил он, пишет polit.ru.

Справка

Молодежный образовательный форум "Таврида" проходит в Крыму в третий раз, традиционно объединяя талантливую молодежь и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы и истории, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела; цель форума — создание профессиональных сообществ из числа творческой молодежи.

Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодежи, а также "Роспатриотцентр" совместно с Московским государственным институтом культуры.

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