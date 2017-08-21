Путин решил участвовать в рекламе одежды для инвалидов

Президент РФ Владимир Путин во время посещения молодежного форума "Таврида" заявил, что он согласен принять участие в рекламной кампании одежды, разработанной для инвалидов, сообщает РИА Новости.
Так российский лидер ответил на вопрос одной из участниц форума, которая рассказала о планах по созданию коллекции одежды инклюзивного цикла и спросила, готов ли он поддержать кампанию.
"Этой одежды готов", — заявил Путин.
"Сейчас в правительстве готовится стратегия, связанная с поддержкой производств, где осуществляется производство реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Эту тему точно совершенно можно и нужно включить в эту стратегию. Там на 2-3 года достаточно неплохие деньги запланированы — до 1,5 миллиарда, для начала", — добавил он, пишет polit.ru.
Справка
Молодежный образовательный форум "Таврида" проходит в Крыму в третий раз, традиционно объединяя талантливую молодежь и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы и истории, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела; цель форума — создание профессиональных сообществ из числа творческой молодежи.
Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодежи, а также "Роспатриотцентр" совместно с Московским государственным институтом культуры.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.