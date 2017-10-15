Путин: Россия будет двигаться по пути демократического развития

Россия будет последовательно двигаться по пути демократического развития, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы будем последовательно двигаться по пути развития демократических, представительных институтов власти, повышать авторитет и значимость законодательной ветви власти", — заявил президент.
По его словам, в современной России независимый, высокий статус и ключевые полномочия парламента закреплены в Конституции, которой в следующем году исполнится 25 лет.
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